Nations League: La Croazia batte la Francia 1-0

A Saint-Denis finisce 1-0 per la Nazionale di Dalic, batte la Francia campioni di del Mondo

Decide Modric su rigore al 5’ , il fallo di Konatè su Brekalo.

Sempre nel gruppo 1 della Lega A di Nations League, successo importante per la Danimarca in casa contro l’Austria per 2-0: gli scandinavi consolidano il primo posto (9 punti) davanti alla Croazia (7).

La Danimarca chiude i conti in casa contro l’Austria già nel primo tempo. Al Parken Stadium di Copenaghen termina infatti 2-0 a favore della Nazionale di Hjulmand, che vola sempre più in vetta alla classifica del girone con 9 punti. Vanno in rete Wind (22’) e Skov Olsen (37’). Riscattato il recente ko casalingo contro la Croazia, che invece ne ha 7 di punti. Segue l’Austria, terza a quota 4, e poi chiude mestamente a quota 2 (abbastanza sorprendentemente) la Francia.

Nella Lega B c’è il 2-2 tra Islanda e Israele. Thorsteinsson porta in vantaggio i nordeuropei al 9’; l’autogol di Gretarsson pareggia i conti al 35’, prima del nuovo 2-1 islandese di Helgason al 61’ e del pari definitivo di Peretz al 67’. Lega C che vede invece i successi per Kazakistan e Azerbaigian, rispettivamente 2-1 contro la Slovacchia e 2-0 contro la Bielorussia.