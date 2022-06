Nell’ l’ultima gara del Gruppo F per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2023 l’Italia di Nicolato vince 4-1 contro l’Irlanda e strappa il pass per la finale grazie al primo posto nel girone.

Ad Ascoli gli azzurrini trionfano grazie al rigore segnato al 20’ da Rovella, poi il raddoppio di Cambiaghi al 34’ e Pellegri cala il tris al 46’. A nulla serve il gol su rigore di Coventry al 61’. Chiude la gara la rete di Quagliata (85’).