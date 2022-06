D’angelo e Pisa ‘divorziano’

Comunicato ufficiale del Pisa:

“Il Pisa Sporting Club e il tecnico Luca D’Angelo comunicano che non proseguiranno il rapporto lavorativo per la Stagione Sportiva 2022-2023. Sono stati quattro anni di uno straordinario e proficuo rapporto umano e professionale che resteranno per sempre nella storia sportiva del nostro club e che rappresenteranno un riferimento di serietà, professionalità e massima trasparenza per chi proseguirà nel nostro progetto. Il cammino percorso insieme ha permesso di migliorarci reciprocamente e ha lasciato in ognuno di noi la consapevolezza degli ottimi risultati ottenuti insieme. Il Pisa Sporting Club desidera ringraziare anche tutto lo staff, il tecnico in seconda Riccardo Taddei, il Professor Marco Greco che hanno collaborato con il tecnico e che hanno saputo, ogni giorno, aggiungere valore e contribuire in modo importante ai traguardi conseguiti. Nonostante la decisione maturata, Luca resterà sempre parte della grande famiglia del Pisa Sporting Club”.

foto: pisatoday