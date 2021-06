Uefa Euro 2020: Spagna – Svezia 0-0

Un super Olsen abbassa la saracinesca e nega il gol alle Furie Rosse

A Siviglia, gli spagnoli onducone le danze , la Svezia alza un muro con Olsen protagonista e migliore in camp. L’ex postiere di Roma e Cagliari è strepitoso sul colpo di testa di Dani Olmo (16′) , poi Morata al 38′, non in grande serata calcia fuori dopo un pasticcio di Danielson.

Brivido al 41’ ‘ Isak calcia a breve distanza dalla porta ma il pallone è deviato da Llorente sul palo e poi tra le braccia di Unai Nella ripresa è un’assolo della Spagna che non riesce a sfondare. La Svezia risponde solo in contropiede e con Berg a pochi passi dalla linea della porta spreca una facile occasione. Al 90′ ancora protagonista Olsen su Gerard Moreno.

IL TABELLINO

SPAGNA-SVEZIA 0-0

Spagna (4-3-3): Unai Simon ; M. Llorente , Pau Torres , Laporte , Jordi Alba ; Koke (42′ st Fabian Ruiz ), Rodri (20′ st Thiago Alcantara ), Pedri ; Ferran Torres 5(29′ st Oyarzabal ), Morata (21′ st Sarabia ), Dani Olmo (29′ st Gerard Moreno ). A disp.: De Gea, Sanchez, Azpilicueta, D. Llorente, Eric Garcia, Gaya, Traoré. All.: Luis Enrique

Svezia (4-4-2): Olsen ; Lustig (30′ st Krafth), Lindelof , Danielson , Augustinsson ; S. Larsson , Ekdal , Olsson (39′ st Cajuste ), Forsberg (39′ st Bengtsson ); Berg (24′ st Quaison ), Isak (24′ st Claesson 5,5). A disp.: Johnsson, Nordfeldt, Svensson, Helander, Sema, Jansson, J. Larsson. All.: Andersson

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Ammoniti: Lustig (SV)