Torino , Juric:” oggi il divario è stato enorme”

Ivan Juric si gode la vittoria contro ila sua ex squadra. Granata che agganciano l’ottavo posto in classifica

“Il Toro ha fatto una grande partita e doveva chiuderla prima, abbiamo fallito troppe volte il raddoppio, sprecando tantissime occasioni. Sui cambi forzati di Vlasic e Sanabria, il tecnico da’ notizie tranquillizzanti. “Il croato aveva mal di pancia prima della partita ma non me l’ha detto, per fortuna. Poi non ce la faceva piu’. Invece Sanabria ha problemini all’adduttore, ma speriamo niente di grave”.