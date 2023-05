Serie A: Monza . Napoli 2-0.Dany Mota- Petagna affondano i campioni d’Italia ‘in vacanza’

Il Monza continua a stupire , nel match giocato all’U-Power Stadium i ragazzi di Palladino affondano il Napoli campione d’Italia 2-0.

Grande merito del Monza e grande demerito dei partenopeo in campo con un semi -tournover.

Monza in vantaggio con Mota Carvalho al 18′ dopo una bella azione corale, su palla persa da Zeleinsky su cotrasto di Rovella , il raddoppio con l’ex Petagna al 54′ dopo una respinta di Gollini su conclusione di Mota. Il Napoli non ci sta a perdere, Spalletti manda in campo la ‘cavalleria’ ma Di Gregorio diventa una vera saracinesca insuperabile.

Non sufficente la direzione arbuitrale di Cosso: sul risultato di (1-0) a favore del Monza, non concesso un calsio di rigore al Napoli, il fallo di Pessina su Osimhen è netto.

IL TABELLINO

MONZA-NAPOLI 2-0

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio , Izzo (38′ st Antov ), Marlon , Caldirola ; Ciurria , Pessina (38′ st Machin ), Rovella 6 (31′ st Sensi sv), Carlos Augusto 6 Mota Carvalho Caprari (24′ st Birindelli ); Petagna (38′ st Carboni ). A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Pablo Marì, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Ranocchia, D’Alessandro, Vignato. All.: Palladino

Napoli (4-3-3): Gollini ; Bereszynski (17′ st Di Lorenzo ), Rrahmani , Juan Jesus , Olivera , Anguissa (18′ st Raspadori ), Lobotka (35′ st Simeone), Zielinski ; Elmas (17′ st Politano ), Osimhen Zerbin (1′ st Kvaratskhelia ). A disp.: Meret, Marfella, Kim, Ostigard, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele. All.: Spalletti

Arbitro: Cosso

Marcatori: 18′ Mota Carvalho (M), 9′ st Petagna (M)

Ammoniti: Caldirola (M)