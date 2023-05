Serie A – Inter – Sassuolo 4-2

L’Inter ha battuto 4-2 il Sassuolo nella 35a giornata di Serie A conquistando la quinta vittoria consecutiva in campionato

Un buon banco di prova per i nerazzurri in vista del match di ritorno (martedì) semifnale Champions League , contro il Milan.

Partita dai due volti con il Sassuolo intraprendete con i nerazzurri in leggera difficoltà. La squadra ospite va in gol con Berardi su assist di Laurientè, e dopo il consulto al VAR Marcenano annulla per off-side del francese.

L’Inter si scuote e prima del riposo passa in vantaggio con Lukaku (41′) , la botta del belga sotto la traversa non da scampo a Consigli.

Nella rirpesa (55′) arriva il 2-0: cross di Bellanova deviato da Tressoldi. Insiste l’Inter premiata da Lautaro Martinez (13′) ancora su deviazione di Tressoldi che spiazza Consigli. Il Sassuolo è squadra che non molla , i neroverdi vanno in gol con Henrique su assist di Berardi. Al 77′ Sassulo ancora il gol con incornata di Frattesi. Il tirono dell’Inter è certificato da Lukaku che firma la doppietta al 90′.

IL TABELLINO

INTER-SASSUOLO 4-2

Inter (3-5-2): Handanovic ; D’Ambrosio , De Vrij (28′ st Bastoni ), Acerbi ; Bellanova (33′ st Darmian ), Gagliardini , Brozovic , Mkhitaryan (16′ st Asllani ), Dimarco (16′ st Gosens ); Lukaku, Correa (1′ st Martinez 7). A disp.: Cordaz, Onana, Zanotti, Dumfries, Calhanoglu, Barella, Dzeko. All.: Inzaghi.

Sassuolo (4-3-3): Consigli ; Toljan (32′ st Zortea ), Erlic , Tressoldi (20′ st Ferrari ), Rogerio ; Frattesi , Lopez , Henrique (32′ st Thorstvedt); Berardi, Defrel (12′ st Pinamonti ), Laurienté (‘ st Bajrami ). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Muldur, Romagna, Harroui, Obiang, Alvarez, Ceide. All.: Dionisi .

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 41′ Lukaku (I), 10′ st aut. Tressoldi (S), 13′ st Martinez (I), 18′ st Henrique (S), 32′ st Frattesi (S), 45′ st Lukaku (I)

Ammoniti: De Vrij, Brozovic (I); Defrel, Tressoldi, Henrique (S)