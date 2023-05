Alessio Dionisi ha commentato la sconfitta in casa dell’Inter:

“Hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla qualità del singolo, ma questa cosa la sapevamo già. Noi avevamo creato di più, ma serve cinismo e peccato non averla sbloccata. Siamo cresciuti rispetto a mesi fa e abbiamo messo in difficoltà l’Inter. La prestazione è stata buona, ma preferivamo fare punti anche se ce la siamo giocata bene”