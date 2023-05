Pallavolo Padova- Accademia:il punto della situazione

L’Accademia bianconera sta entrando nelle fasi cruciali della stagione per alcune categorie, mentre per altre i campionati sono già conclusi. Ecco un’istantanea sui diversi momenti che stanno attraversando le nostre giovani formazioni. Nella foto la Under 17.

LE SQUADRE. Per quanto riguarda la Serie B, il campionato è terminato, così come per la Serie C. L’U19, invece, il 22 maggio volerà verso Agropoli (SA) per disputare le finali Nazionali di categoria. Anche l’U17 sarà una squadra che disputerà la fase Nazionale in quanto finalista alle regionali, l’appuntamento è con Treviso: chi vince accede direttamente alla fase a gironi, mentre chi uscirà sconfitto sarà costretto a passare per le qualificazioni.

La II Divisione, solo per differenza set, non è riuscita ad essere promossa in I Divisione, così come l’U15 che, dopo essere arrivata seconda nel campionato provinciale, non è riuscita ad andare oltre.

La squadra Junior dell’U15, invece, il 13 maggio giocherà la finalissima del torneo Primavera per conquistare un titolo importante, alla luce del fatto che i giovani bianconeri sono di età inferiore rispetto agli avversari. Capitolo U14: sono in corso le semifinali regionali e c’è da disputare il ritorno (all’andata Padova ha battuto gli avversari), mentre l’U14 Junior ha terminato il suo cammino dopo i quarti di finale.

Passando alle U13, la 6×6 ha vinto l’andata dei quarti di finale regionali, invece le due 3×3 (Kioene Padova Volpato e Kioene Padova Takahashi) si sono giocate il titolo provinciale in cui ha avuto la meglio la Volpato che quindi si è qualificata per la fase regionale.

I piccoli dell’U12 6×6 hanno superato il loro girone da imbattuti, mentre la formazione 3×3 è arrivata seconda per 1 punto nella finale regionale.

Infine, per quanto riguarda le ragazze U13 di Kioene Women Padova, è ancora in corso il campionato che presto entrerà nella fase decisiva.FESTA DI PRIMAVERA. Domenica 7 maggio oltre 1.000 piccoli atleti in rappresentanza di 60 società, tra cui Pallavolo Padova, si sono confrontati in partite di Volley S3 nella cinquantina di campi allestiti dai volontari che hanno dato una mano al Comitato Territoriale Fipav di Padova nell’organizzazione della Festa di Primavera presso la Torre della Ricerca di Città della Speranza.

Prima dell’inizio delle gare i partecipanti hanno avuto modo di incontrare Vittorio Brumotti di Striscia la Notizia che ha lanciato una campagna fondi per Città della Speranza, per sensibilizzare il pubblico riguardo l’importanza della ricerca per curare i bambini affetti da malattie oncologiche.

Inoltre, i piccoli atleti tesserati con Fipav Padova ad ogni evento del settore promozionale donano 1 euro per il progetto “Insieme per Una Speranza” a sostegno della Città della Speranza, di “Medici con l’Africa Cuamm” e de “L’isola che c’è”.