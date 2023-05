Napoli, Spalletti:”abbiamo sbagliato troppi palloni”

Spalletti incassa la sconfitta contro il Monza. Il tecnico campione d’Italia ha nalizzato il match:

“Oggi abbiamo sbagliato troppi palloni, siamo stati troppo sporchi come squadra: quando ne perdi cosi’ tanti prendi più ripartenze – ha spiegato il tecnico azzurro -. Non dipende da chi ha giocato e da chi non ha giocato“. “Se si perdono tanti palloni come oggi, devi rincorrere – ha aggiunto -. Se poi ci metti che Palladino è un ottimo allenatore, il resto è fatto. Il Monza sa fare bene il

proprio lavoro e la società ha costruito una squadra di livello”. “Bisogna essere professionisti sempre anche nel fissarsi degli obiettivi e raggiungerli, e non solo perché ci pagano lo stipendio – ha continuato -. Dopo una sconfitta c’è sempre un po’ di fastidio, sia per me che per la squadra”.