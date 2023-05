Moto 2 Gp di Francia, super Arbolino

Moto2 Gp Francia Le Mans Gara โ€“ Tony Arbolino trionfa ll del Gran Premio di Le Mans

Aron Canet, Albert Arenas e Manuel Gonzalez, coivolti in una vaduta i piloti fortunatamente illesi) dopo la banduera rossa Arbolino ha saputo imporre subito il suo ritmo, dominando dalla partenza fino al traguardo. Seconda posizione per Filip Salac che regala al team Gresini il podio numero 201 nella storia del team. Chiude il podio, il pilota del team Lightech Speed Up, Alonso Lopez.

Ottimo quarto tempo per Celestino Vietti (Fantic Racing) che ha preceduto Jake Dixon (GASGAS) e Somkiat Chantra (Honda Team Asia).

Tony Arbolino guida la classifica mondiale con 25 punti di vantaggio su Pedro Acosta. Terzo Alonso Lopez a -38 punti.

moto2 Gara Le Mans – GP Francia – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 14 Tony Arbolino Kalex Elf Marc Vds Racing Team 22:34.233 2 12 Filip Salac Kalex Qjmotor Gresini Moto2 +0.620 3 21 Alonso Lopez Boscoscuro Lightech Speedup +1.537 4 13 Celestino Vietti Kalex Fantic Racing +2.193 5 96 Jake Dixon Kalex Inde Gasgas Aspar M2 +3.041 6 35 Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia +4.175 7 7 Barry Baltus Kalex Fieten Olie Racing Gp +8.853 8 54 Fermin Aldeguer Boscoscuro Lightech Speedup +9.437 9 79 Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia +10.696 10 11 Sergio Garcia Kalex Pons Wegow Los40 +10.817 11 3 Lukas Tulovic Kalex Liqui Moly Husqvarna Intact Gp +11.588 12 16 Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team +12.128 13 52 Jeremy Alcoba Kalex Qjmotor Gresini Moto2 +12.337 14 71 Dennis Foggia Kalex Italtrans Racing Team +13.061 15 22 Sam Lowes Kalex Elf Marc Vds Racing Team +13.695 16 4 Sean Dylan Kelly Kalex American Racing +14.633 17 24 Marcos Ramirez Forward Forward Team +18.244 18 64 Bo Bendsneyder Kalex Pertamina Mandalika Sag Team +19.880 19 8 Senna Agius Kalex Liqui Moly Husqvarna Intact Gp +22.615 20 84 Zonta Van Den Goorbergh Kalex Fieten Olie Racing Gp +22.684 21 19 Lorenzo Dalla Porta Kalex Pertamina Mandalika Sag Team +25.265 22 28 Izan Guevara Kalex Inde Gasgas Aspar M2 +25.347 23 72 Borja Gomez Kalex Fantic Racing +30.208