Nella sfida di andata dei playout di Serie B, al Menti, il Vicenza piega 1-0 il Cosenza e vede più vicina la salvezza.

Primo tempo non privo di occasioni, tra cui una traversa di Cavion per i veneti e un gol annullato dal Var per fuorigioco di Caso per i calabresi. Ripresa leggermente meno vivace, ma che vede comunque entrambe le formazioni provare a sbloccare il risultato. Punteggio che cambia al 90’, grazie a Maggio. Il 20 maggio il match di ritorno