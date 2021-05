Internazionali d’Italia:Nadal in semifinale

Rafa Nadal ha battuto 6-3, 6-4 il russo Zverev e si qualifica per la semifinale degli Internazionali d’Italia.

Nel corso del primo set rovinosa caduta per Nadal: il maiorchino corre in avanti per tentare di recuperare una smorzata del rivale ma si pianta con il piede sulla riga. Dopo una torsione, Rafa finisce a terra dolorante. Fortunatamente solo tanto spavento per lui

Per il marchino pronta la sfida con Reilly Opelka, che ha superato l’argentino Delbonis 7-5, 7-6

Djokovic-Tsitsipas sospesa per pioggia, dalle 19 Sonego-Rublev.