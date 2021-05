Giro d’Italia: Lunedì la 10^ tappa L’Aquila – Foligno

Lunedì la 10^ tappa partirà da l’Aquila con arrivo a Foligno.

L’edizione numero 104 del Giro d’Italia , riporta alle storiche sfide Coppi-Bartali, Gimondi-Merckx ,senza dimenticare le fughe di Marco Pantani lungo le tappe di montagna.

I ‘Girini’ transiteranno a Piediluco affrontaranno salita della Forca, poi in discesa verso Arrone e nuovamente in salita verso Montefranco direzione strada Provinciale Arronese. Innesto al Bivio SS. Flaminia raggiungeranno il Valico della Somma , in discesa verso Spoleto incrocio per Monteluco poi verso l’arrivo a Foligno.

Il Giro oltre che una importante manifestazione sportiva, ha sempre risolto in breve tempo , quelle segnalazioni e richieste di cittadini per il cattivo stato uso e manutenzione di strade.

Ecco perché meglio sponsorizzare la corsa in Rosa visto che da alcuni giorni , squadre di operai sono impegnati a rifare completi tratti d’asfalto; tappare pulire le cunette dall’erba dei laddove i ciclisti transiteranno.

Una vera operazione di ‘bonifica’ che riguarda la sicurezza degli atleti e di questo ne beneficeranno anche tutti quei automobilisti , dopo che il Giro saluterà l’Umbria

Peccato però che gli organizzatori hanno trascurato la strada Vecchia Somma che dalla frazione di Strettura fino al Valico a 640 metri s.l.m. , sarebbe stato un’occasione , oltre per risistemare quel tratto anche per ripercorrere la storia del Giro.