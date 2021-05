Giro d’Italia: Evans doppietta a Termoli.Attila in maglia Rosa

Caleb Ewan piazza la doppietta al Giro d’Italia 2021. L’australiano conquista la vittoria nella settima tappa della Corsa Rosa, la Notaresco-Termoli di 181 chilometri

.Tutto si riduce alla volata finale: il tanto temuto strappo al 12% negli ultimi due chilometri ha fatto la differenza, lasciando qualche corridore come la maglia ciclamino Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka-Assos) un po’ in ritardo.

Fernando Gaviria (Team UAE Emirates) ha tentato di anticipare la volata, partendo a poco più di 500 metri dall’arrivo, ma è stato ripreso negli ultimi metri da Ewan, che arriva sul traguardo con più di una bicicletta di margine. Altro secondo posto per Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) dopo la piazza d’onore a Canale, terzo Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Uno dei favoriti di giornata, Peter Sagan, non è riuscito a giocarsi il successo per un tocco negli ultimi metri con Andrea Pasqualon (Intermarché Wanty Gobert).

GIRO D’ITALIA 2021, CLASSIFICA SETTIMA TAPPA

1 EWAN Caleb Lotto Soudal 100 80 4:42:12

2 CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation 40 50 ,,

3 MERLIER Tim Alpecin-Fenix 20 35 ,,

4 MOSCHETTI Matteo Trek – Segafredo 12 25 ,,

5 PASQUALON Andrea Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 4 18 ,,

6 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates 15 ,,

7 GROENEWEGEN Dylan Team Jumbo-Visma 12 ,,

8 KANTER Max Team DSM 10 ,,

9 FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 8 ,,

10 MOLANO Juan Sebastián UAE-Team Emirates 6 ,

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2021 (dopo la settima tappa)

1 VALTER Attila Groupama – FDJ 20 26:59:18

2 EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 0:11

3 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 0:16

4 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:24

5 VERVAEKE Louis Alpecin-Fenix 0:25

6 CARTHY Hugh EF Education – Nippo 0:38

7 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 0:39

8 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 0:41

9 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 0:47

10YATES Simon Team BikeExchange 0:49

11 FORMOLO Davide UAE-Team Emirates 0:55

12 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 1:06

13SOLER Marc Movistar Team 1:14

14 BARDET Romain Team DSM 1:14

15TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 1:32

16BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 1:40

17 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 1:43

Domani 8^ tappa Foggia- Guardia Sanframondi di 170 Km.