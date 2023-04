Tragedia a Istanbul: la pallavolista Julia Ituma muore precipitata dalla finestra dell’Hotel Burhan Felex Sports

Julia Ituma, 18enne opposto della Igor Novara volley, è stata trovata morta verso le 5:30 di giovedì mattina dopo essere precipitata da una finestra del sesto piano dell’hotel Burhan Felek Sports Hall di Istanbul dove soggiornava con la squadra, in trasferta per il ritorno dei quarti di Champions League contro l’Eczacibasi. Non sono ancora note le cause che hanno portato alla morte della giovane, nata a Milano da genitori nigeriani e che era alla prima stagione con la squadra novarese dopo essere uscita dal Club Italia. Disposta l’autopsia.

