Mourinho:” La Roma ha fatto una partita di dignità”

E’ costata cara la sconfittta (1-0) nel match di andata dei quarti di finale Europa League contro il Feyenoord per gli infortuni di Dybala e Abraham:

Il rigore sbagliato da Pellegrini alla fine del primo tempo , poi sostituito dal tecnico portoghese:” “La scelta non ha a che fare con l’errore, ma l’ho deciso io”.

La Roma, soprattutto nel secondo tempo, ha giocato molto nella metà campo del Feyenoord ma non ha trovato la giocata giusta, anche per un po’ di sfortuna: “Non abbiamo Haaland – ha scherzato Mourinho nel postpartita -, siamo quelli che siamo e facciamo sempre il massimo. La Roma ha fatto una partita di dignità, spinta e sacrificio e le opportunità per avere un risultato diverso le abbiamo avute, ma è finita perdendo 0-1″.Meritavamo di più ma, questo è il calcio”