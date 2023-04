Juventus-Sporting Lisbona 1-0

La Juventus supera 1-0 lo Sporting Lisbona andata quarti di finale di Europa League.

Parte bene lo Sporting , la Juve rischia di capitolare in diverse occasioni create dalla squadra allenata da Amorim. Prima del riposo paura in campo per un malore accusato da Szczesny , il portiere polacco si è toccato il petto , sostituito da Perin.

Nell ripresa i bianconeri crescono e al 73′, sbloccano il match con Federico Gatti, che segna da due passi approfittando anche di un errore del portiere avversario Adan. Nel finale sale in cattedra Perin, (con un doppio intervento strepitoso nei minuti di recupero che salva i suoi e consente alla squadra di presentarsi in vantaggio al match di ritorno, in programma tra sette giorni a Lisbona.

IL TABELLINO

Juventus-Sporting CP 1-0

Juventus (3-4-3): Szczesny (44′ Perin ); Gatti , Bremer , Danilo ; Cuadrado , Locatelli (40′ st Paredes), Rabiot , Kostic (17′ st Fagioli ); Di Maria (40′ st Pogba ), Milik (17′ st Vlahovic ), Chiesa .

Allenatore: Allegri

Sporting CP (3-4-3): Adan ; St. Juste (45’+4 Diomande ), Inacio , Coates ; Esgaio (32′ st Bellerin ), Morita , Gonçalves , Santos (17′ st Reis ); Edwards (32′ st Essugo), Chermiti (17′ st Gomes ), Trincao .

Allenatore: Amorim

Arbitro: Meler

Marcatori: 28′ st Gatti (J)

Ammoniti: Inacio (S), Rabiot (J), Vlahovic (J)