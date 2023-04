Feyenoord-Roma 1-0, decide Wieffer.

La Roma è stata sconfitta 0-1 dal Feyenoord nell’andata dei quarti di finale di Europa League.

I giallorossi (43′), sprecano l’occasione per passare in vantaggio con Pellegrini su calcio di rigore la palla centra il palo alla destra di Billow . A inizio ripresa la pressione degli olandesi trascinati anche dal pubblico presente premiata da Wieffer il destro al volo che ha sbloccato il match e la reazione della Roma si è fermata sulla traversa colpita da Ibanez con salvataggio sulla linea di Idrissi. Da segnalare gli infortuni di Dybala uscito nel primo tempo per problemi all’aduttore e quello di Abraham nella ripresa per una forte botta alla spalla.

IL TABELLINO

FEYENOORD-ROMA 1-0

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh (26′ st Danilo), Gimenez (38′ st Lopez), Idrissi (19′ st Paixao). A disp.: Marciano, Wellenreuther, Pedersen, Rasmussen, Dilrosun, Taabouni, Kasanwirjo, Bullaude, Milambo. All.: Slot.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola (39′ st Celik); Dybala (25′ El Shaarawy), Pellegrini (1′ st Wijnaldum); Abraham (13′ st Belotti). A disp.: Boer, Svilar, Llorente, Camara, Kumbulla, Bove, Volpato, Tahirovic. All.: Mourinho.

Arbitro: Sanchez (Spagna)

Marcatori: 8′ st Wieffer

Ammoniti: Wieffer, Szymanski (F)

Espulsi: nessuno

Note: 43′ Pellegrini (R) ha calciato un rigore sul palo.