Europa League – Conference League- risultati

A Rotterdam Roma sconfitta dal Feyenoord (1-0) con due tegole per Mourinho: Dybala e Abraham sostituiti per infortunio. In serata la Juve supera lo Sporting Lisbona (1-0), grazie al primo gol in maglia bianconera messo a segno da Gatti .

In Conference League la Fiorentina, rifila un netto 4-1 rifilato al Lech Poznan, viola con un piede e mezzo nelle semifinali Tra gli altri risultati sono da segnalare il pari del Bayer Leverkusen e quello tra Manchester United e Siviglia, mentre in Conference vince l’Anderlecht e pareggiano Basilea e Nizza.

Tutti i risultati di Europa League

Feyenoord-Roma 1-0

Juventus-Sporting Lisbona 1-0

Bayer Leverkusen-Rotale Union SG 1-1

Manchester United-Siviglia 2-2

Tutti i risultati di Conference League:

Gent-West Ham 1-1

Lech Poznan-Fiorentina 1-4

Anderlect-AZ Alkmaar 2-0

Basilea-Nizza 2-2