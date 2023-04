Allegri , Juventus:”il cuore e la passione senza questi non vai da nessuna parte”

Max Allegri si gode il successo sullo Sporting Lisbona nell’andata dei quarti di finale di Europa League.

“Non è stata una stagione facile, i ragazzi vanno anche aspettati, fatti crescere – le parole del tecnico della Juventus a Sky Sport. È merito dei ragazzi e di tutto il gruppo che lavora alla Continassa, ci mettono tutti nelle condizioni migliori per far bene. I ragazzi stanno crescendo, ma c’è da migliorare, abbiamo commesso qualche errore di troppo e dovevamo capire meglio alcuni momenti, tipo l’ultimo cross su cui Perin ha fatto due grandi interventi.”Non è assolutamente finta, sapevamo che lo Sporting è una squadra forte. Dobbiamo prepararci al meglio per prenderci la qualificazione giovedì prossimo a Lisbona