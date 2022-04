Uefa Europa League- Atalanta – Lipsia 0-2. Tedeschi in semifinale

L’Atalanta saluta l’Uefa Europa League. Al Gewiss Stadium nerazzurri battuti 2-0 dal Lipsia (andata 1-1). Foto: Nkunku a segno su calcio di rigore)

Quaryi di finale dal sapore amaro per i ragazzi di Gasperini . Al 18′ in svantaggio con il gol di Nkunku Nella ripresa provano a riversarsi in avanti, con Muriel subentrato a Malinowski ma i tedeschi reggono l’urto creando qualche grattacapo a Musso poi all’87’ trovano il raddoppio su rigore, ancora con Nkunku. Domenico Tedesco vola in semifinale, dove affronterà una tra Braga e Rangers.

IL TABELLINO

Atalanta-Lipsia 0-2

Atalanta (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral 6 (25′ st Scalvini), Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler 6 (43′ st Pasalic), Zappacosta; Malinovskyi 6 (13′ st Muriel), Boga 5,5 (25′ st Miranchuk); Zapata.

Allenatore: Gasperini

Lipsia (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol 6,5 (34′ st Poulsen); Henrichs 6 (28′ st Klostermann), Kampl 6,5 (34′ st Halstenberg), Laimer 7 (28′ st Adams), Angelino; Olmo; André Silva 6 (18′ st Szoboszlai), Nkunku.

Allenatore: Tedesco

Arbitro: Lahoz

Marcatori: 18′ e 42′ st rig. Nkunku (L)

Ammoniti: Henrichs (L), Zapata (A), Freuler (A), Demiral (A), Orban (L), Koopmeiners (A), Hateboer (A), Simakan (L), Zappacosta (A)