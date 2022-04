Manchester City , Guardiola:”non possiamo fare sempre 3-4 gol”

Il pareggi 0-0 nel match di ritorno quarti di finale Champions League , dopo l’1-0 nell’andata , garantisce la semifinale al City.

Pep Guardiola “Nel secondo tempo loro han giocato meglio, non siamo riusciti a recuperare palla rapidamente – ha spiegato il tecnico del City -. Nei 180′ gli ultimi 45′ loro han giocato meglio”. “Non possiamo fare sempre 3-4 gol – ha aggiunto -. Non avevamo la palla e non potevamo fare il match nella ripresa. Ci siamo difesi? Ci siamo adattati “. “I falli su Foden? Non parlo di quello che fanno gli altri”, ha continuato. “