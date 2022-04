Liverpool, Klopp:” il Benfica ha meritato il pareggio”

Jurgen Klopp ha conquistato la terza semifinale in 5 anni .

Il tecnico dei Reds si gode il passaggio del turno: “Festeggeremo questo passaggio del turno, sono molto contento perché siamo riusciti ad arrivare in semifinale. Ho fatto tanti cambiamenti nella formazione iniziale perché il nostro calendario è molto impegnativo, il Benfica ha meritato il pareggio ma io sono comunque soddisfatto. Non pensiamo a vincere tutte le competizioni in cui siamo ancora in corsa, ma ora dovremo concentrarci sulla FA Cup contro il Manchester City: ci sarà da lavorare duramente e da giocare bene per affrontare una delle migliori squadre del mondo. Villarreal? Ho visto la partita di ieri col Bayern Monaco, gli spagnoli hanno meritato di passare il turno perché hanno disputato due gare eccezionali. Emery è il Re dell’Europa League, rispetteremo i nostri avversari ma proveremo a passare il turno”, ha detto il tecnico tedesco del Liverpool.