La Roma spazza via il Bodo Glimt 4-0 . Giallorossi in semifinale Conference League

La Roma abbatte il Bodo Glimt e vola in semifinale di Conference League.

I giallorossi dominano 4-0 il ritorno dei quarti di finale all’Olimpico e cancellano la sconfitta 2-1 patita in Norvegia. La serata magica degli uomini di Mourinho comincia con il sigillo di Abraham dopo appena 5’ e prosegue sontuosa con la tripletta di Zaniolo, al 23’, 29’ e 49’. I capitolini affronteranno il Leicester per giocarsi un posto in finale.

IL TABELLINO

ROMA – BODØ GLIMT 4-0

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio ; Mancini , Smalling , Ibanez ; Karsdorp , Cristante , Pellegrini (30’ st Oliveira), Zalewski (41’ st Maitland-Niles); Mkhitaryan (40’ st Veretout); Zaniolo (15’ st Afena-Gyan ), Abraham (40’ st Perez sv). A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Bove, Vina, Shomurodov, El Shaarawy. All.: Mourinho

Bodø Glimt (4-3-3): Haikin ; Sampsted , Moe (16’ st Boniface ), Hoibraten , Wembangomo (44’ st Kvile sv); Vetlesen , Hagen , Saltnes ; Koomson (28’ st Mugisha ), Espejord (16’ st Sery Larsen ), Solbakken 5 (43’ st Nordas sv). A disp.: Smiths, Konradsen, Fet, Pellegrino. All.: Kalvenes .

Marcatori: 5’ Abraham, 23’, 29’ e 49’ Zaniolo

Arbitro: Sanchez

Ammoniti: Mancini (R)