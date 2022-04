Internazionali di Tennis di Roma: le prequalifiche arrivano a Milano

Dal 15 al 27 aprile, il David Lloyd Club di Malaspina ospiterà le prequalifiche regionali alla 79esima edizione degli Internazionali di Tennis di Roma.

In vista degli Internazionali di Tennis di Roma, che si svolgeranno dal 2 al 15 maggio 2022, il David Lloyd Club di Malaspina sarà l’unica location in Lombardia ad ospitare la terza fase delle prequalifiche di singolo e doppio maschile. L’ultima chiamata per la capitale.

I vincitori, infatti, voleranno a Roma, dove al Foro Italico potranno disputare la fase finale del torneo di prequalificazioni confrontandosi con i talenti della Women’s Tennis Association (WTA) e dell’Association of Tennis Professionals (ATP).

David Lloyd Clubs, con i suoi 15 campi da Tennis, è il luogo ideale per imparare e praticare il più amato tra gli sport di racchetta, usufruendo anche dei servizi che il Club mette a disposizione per garantire ai suoi ospiti un’esperienza di benessere a 360 gradi. “Per noi la valorizzazione dello sport sul territorio e nel nostro Paese è molto importante. Per questo siamo orgogliosi di ospitare una competizione così importante per i professionisti e gli appassionati di Tennis e felici di poter offrire la possibilità di vivere questa esperienza insieme a noi. Il tennis, infatti, è uno sport tanto appassionante da praticare quanto interessante da seguire in qualità di spettatore. Oltre ad essere uno sport che il Club ha da sempre nel suo DNA”, spiega Marco Tonarelli, General Manager di David Lloyd Malaspina.

Le competizioni che si svolgeranno presso il David Lloyd Club saranno aperte al pubblico, previa prenotazione e con priorità agli iscritti al Club. Il torneo sarà inoltre trasmesso in diretta sul canale Supertennis TV.