Ex calciatore di Napoli e Real Madrid, Freddy Rincon, è morto in Colombia dove era ricoverato in terapia intensiva da tre giorni dopo essere rimasto vittima di un grave incidente stradale a Calì.

Lo riportano i media locali. Rincon, aveva collezionato 28 presenze con la maglia del Napoli nella stagione 1994-1995 mettendo a segno 7 reti. E’ stato anche un pilastro della nazionale colombiana