Europa League – risultati quarti di finale

barcellona eliminato dall’Eintracht Francoforte . Si qualificano alle semifinali anche West Ham, Glasgov Rangers e Lipsia che ha battuto l’Atalanta 2-0.
I Risulati e marcatori
ATALANTA-LIPSIA 0-2 (ANDATA: 1-1)
18′ e 87′ rig. Nkunku (L)
LIPSIA IN SEMIFINALE
BARCELLONA-EINTRACHT FRANCOFORTE 2-3 (ANDATA: 1-1)
4′ rig. e 67′ Kostic (E), 38′ Borre (E), 90’+1 Busquets (B), 90’+11 rig. Depay (B)
EINTRACHT FRANCOFORTE IN SEMIFINALE
LIONE-WEST HAM 0-3 (ANDATA: 1-1)
38′ Dawson (W), 44′ Rice (W), 48′ Bowen (W)
WEST HAM IN SEMIFINALE
GLASGOW RANGERS-BRAGA 3-1 DTS (ANDATA: 0-1)
2 e 44′ rig. Tavernier (G), 83′ Carmo (G), 101′ Roofe (G)
GLASGOW RANGERS IN SEMIFINALE
LE SEMIFINALI (28 APRILE E 5 MAGGIO)
LIPSIA-GLASGOW RANGERS
WEST HAM-EINTRACHT FRANCOFORTE