Europa League – risultati quarti di finale

Redazione 14 Aprile 2022 Europa League Commenti disabilitati su Europa League – risultati quarti di finale

barcellona eliminato dall’Eintracht Francoforte . Si qualificano alle semifinali anche West Ham, Glasgov Rangers e Lipsia che ha battuto l’Atalanta 2-0.

I Risulati e marcatori

ATALANTA-LIPSIA 0-2 (ANDATA: 1-1)

18′ e 87′ rig. Nkunku (L)

LIPSIA IN SEMIFINALE

BARCELLONA-EINTRACHT FRANCOFORTE 2-3 (ANDATA: 1-1)

4′ rig. e 67′ Kostic (E), 38′ Borre (E), 90’+1 Busquets (B), 90’+11 rig. Depay (B)

EINTRACHT FRANCOFORTE IN SEMIFINALE

LIONE-WEST HAM 0-3 (ANDATA: 1-1)

38′ Dawson (W), 44′ Rice (W), 48′ Bowen (W)

WEST HAM IN SEMIFINALE

GLASGOW RANGERS-BRAGA 3-1 DTS (ANDATA: 0-1)

2 e 44′ rig. Tavernier (G), 83′ Carmo (G), 101′ Roofe (G)

GLASGOW RANGERS IN SEMIFINALE

LE SEMIFINALI (28 APRILE E 5 MAGGIO)

LIPSIA-GLASGOW RANGERS

WEST HAM-EINTRACHT FRANCOFORTE