Europa League: Atalanta – Lipsia, probabili formazioni

Al Gewiss Stadium inizio ore 18,45 ,la Dea obbligata a vincere per un sogno: quella di raggiungere la semifinale Europa League .

All’andata alla Red Bull Arena (1-1) , con il gran gol di Muriel , e lasfortunata autorete da Zappacosta





PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-LIPSIA



Atalanta : Duvan Zapata in campo dal primo minuto , dietro il colombiano Pessina e Koopmeiners. A centrocampo Freuler in campo con De Roon. Corsie laterali affidate a Hateboer e Zappacosta. In difesa Scalvini, Demiral e Palomino a protezione di Musso.



Lipsia: Tedesco affianca Poulsen a Nkunku, panchina per Andrè Silva, mentre il rifinitore tra le linee sarà Dani Olmo. A centrocampo linea a quattro: Kampl e Laimer centrali, Henrichs e Angelino riferimenti esterni. Tra i pali c’è Gulacsi, schermato dalla difesa a tre composta da Simakan, Orban e Gvardiol.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, de Roon, Zappacosta; Pessina, Koopmeiners; Zapata. All. Gasperini.

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angelino; Olmo; Nkunku, Poulsen. All. Tedesco.

Di seguito il programma dettagliato di giovedì 14 aprile 2021 e le varie possibilità, fra streaming e satellite per seguire le gare in agenda.



Giovedì 14 aprile

18.45 Atalanta-Lipsia

21.00: Barcellona-Eintracht

21.00: Lione-West Ham

21.00: Rangers-Braga