Collegio di garanzia respinge i ricorsi di Inter e Atalanta . I match contro Bologna e Torino si giocheranno

Si giocheranno i recuperi di Bologna-Inter (27 aprile) e Atalanta-Torino (11 maggio), partire valide per la 20.ma giornata di Serie A non disputate lo scorso 6 gennaio.

Lo ha deciso il Collegio di Garanzia dello Sport, che ha confermato quanto stabilito nei precedenti gradi di giudizio dalla Figc. Respinti dunque i ricorsi presentati da Inter e Atalanta, che chiedevano la vittoria per 3-0 a tavolino perché le rispettive squadre avversarie non si erano presentate in campo. Il Collegio di Garanzia ha inoltre respinto anche il ricorso dell’Udinese, che chiedeva la ripetizione della gara persa per 6-2 contro l’Atalanta lo scorso 9 gennaio. i.