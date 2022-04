Champions League – Atletico Madrid – Manchester City 0-0

Finisce senza reti il match di ritorno quarti di finale Champions League tra Atletico Madrid e City .

La squadra di Guardiola conquista la semifinale , grazie al successo nel match di andata (1-0)

Al Wanda Metropolitano primo tempo equilibrato acceso solo da un palo di Gundogan. Nella ripresa i Colchoneros aumentano il ritmo e premono, ma non riescono a sfondare la difesa dei Citizens. Nel finale nervi tesi, con rissa con espulsione per Felipe ed Ederson super.

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID-MANCHESTER CITY 0-0

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak ; Savic , Felipe , Reinildo ; Llorente , Koke (24′ st De Paul ), Kondogbia, Lemar (37′ st Luis Suarez ), Renan Lodi (24′ st Correa ); Griezmann (24′ st Carrasco ), Joao Félix (37′ st Cunha ).

A disp.: Lecomte, , Wass, Hermoso, Vrsaljko, Javi Serrano. All.: Simeone

Manchester City (4-3-3): Ederson ; Walker (29′ st Aké 6, Stones , Laporte , Cancelo ; De Bruyne (20′ st Sterling 5), Rodri , Gundogan ; Mahrez , Foden , Bernardo Silva (34′ st Fernandinho ).

A disp.: Steffen, Carson, Ruben Dias, Grealish, Zinchenko, Delap, Edozie, McAtee, Lavia. All.: Guardiola

Arbitro: Daniel Siebert (Ger)

Marcatori: –

Ammoniti: Llorente, Savic (A); Rodri, Aké, Mahrez, Foden, Cancelo (C)

Espulsi: 46′ st Felipe (A)