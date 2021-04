Champions League: PSG-Bayern 0-1. Parigini in semifinale

Le ristrettezze causa Covid , hanno impedito ai tifosi di assistere al super match tra Psg e Bayern Monaco. Al Parco dei Principi è andata in scena una partita d’antologia e del un gran calcio. Novanta minuti che resteranno nella storia del gioco più bello del Mondo. Il Bayern ha battuto 1-0 il ParisSaint Gerrmain ma in semifinale accedono i francesi forti del 3-2 nella partita di andata.

Un partita ricca di occasioni da gol e parigini sfortunati nel primo tempo con tre legni colpiti da Neymar e due interventi miracolosi di Neuer. Ai bavaresi che hanno cercato in tutti i modi la seconda rete non è invece bastata la rete dell’ex Choupo-Moting al 40′.

IL TABELLINO

PSG-BAYERN MONACO 0-1 (and. 3-2)

Psg (4-2-3-1): Navas ; Dagba , Danilo , Kimpembe , Diallo (13′ st Bakker ); Gueye , Paredes ; Di Maria (43′ st Herrera ), Neymar , Draxler (27′ st Kean ); Mbappé . A disp.: Rico, Saidani, Kehrer, Verratti, Rafinha, Sarabia, Florenzi, Pembele, Nagera. All.: Pochettino .

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer ; Pavard , Boateng , Hernandez , Davies (26′ st Musiala ); Kimmich , Alaba ; Sané , Muller , Coman ; Choupo-Moting (40′ st Martinez ). A disp.: Nubel, Sarr, Nianzou, Stanisic, Zaiser. All.: Flick .

Arbitro: Orsato (Italia)

Marcatori: 40′ Choupo-Moting

Ammoniti: Dagba, Herrera (P); Alaba, Muller (B)