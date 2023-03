Uno sguardo alla serie C – Girone A, mini scatto della FeralpiSalò

A cura di Marco Foianesi. Primo mini scatto nel Girone A. La FieralpiSalò con la vittoria per 2-0 contro il blasonato Vicenza raggiunge la vetta in solitario.

A sette giornate dalla conclusione, i punti negli scontri diretti hanno un valore doppio. La squadra bresciana vince con merito grazie alle reti segnate nel secondo tempo da Balastrero e Musatti.Una partita in cui i gardesani non hanno concesso nulla, dimostrando per l’ennesima volta di avere una difesa impenetrabile. Infatti con 17 reti subite, risulta la migliore del girone. Questo leggero vantaggio è dovuto dai pareggi contemporanei degli inseguitori. L’ex capolista Pro Sesto non è riuscita a battere il coriaceo Trento di mister Tedino. Un 1-1 maturato dal vantaggio iniziale di Vagliuca per i lombardi, raggiunti nei minuti finali dalla punizione velenosa di Pasquato. Gli altri pretendenti si sono annullati a vicenda. Lecco-Pordenone è finito a reti bianche che così scendono a 5 punti di distacco. Per la squadra in riva al lago, mercoledì la possibilità di accorciare, dal momento in cui la attende lo scontro diretto contro la capolista. Una partita fondamentale per delineare la classifica. Per i ramarri c’è stato il debutto in panchina di Stefani.

In cosa da segnalare la vittoria della rinata Triestina capace di piegare per 2-0 la Pro Patria con le reti di Adorante e Crimi. Come del resto spera ancora nella salvezza il Piacenza. Sempre ultimo ma vittorioso con un roboante 4-2 al Mantova. Chi sta attraversando un momento difficile è invece l’Albinoleffe arrivato alla quinto ko di fila, che lo posiziona al terzultimo posto.

iornata Nº 31 Data Incontro Risultato 12/03/2023 Novara Juventus Next Gen 2 0 12/03/2023 Feralpisalò Vicenza 2 0 12/03/2023 Piacenza Mantova 4 2 12/03/2023 Arzignano Valchiampo Padova 0 1 12/03/2023 Lecco Pordenone 0 0 12/03/2023 Triestina Pro Patria 2 0 12/03/2023 Albinoleffe Pro Vercelli 0 1 12/03/2023 US Pergolettese AC Renate 3 0 12/03/2023 Virtus Vecomp Sangiuliano City Nova 3 1 12/03/2023 Pro Sesto Trento 1 1

classifica

Totali In casa Fuori Casa Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs Feralpisalò 57 31 16 9 6 32 17 8 3 5 17 12 8 6 1 15 5 Pro Sesto 55 31 15 10 6 43 39 6 7 3 21 19 9 3 3 22 20 Pordenone 52 31 13 13 5 47 27 6 7 2 23 13 7 6 3 24 14 Lecco 52 31 15 7 9 40 36 11 2 2 25 9 4 5 7 15 27 Vicenza 50 31 15 5 11 57 39 8 3 4 32 15 7 2 7 25 24 AC Renate 45 31 12 9 10 41 43 7 3 5 19 19 5 6 5 22 24 Novara 43 31 13 4 14 38 37 7 4 5 24 14 6 0 9 14 23 Padova 43 31 10 13 8 35 34 4 9 3 19 18 6 4 5 16 16 Pro Patria 43 31 12 7 12 31 34 7 3 5 19 16 5 4 7 12 18 Arzignano Valchiampo 42 31 10 12 9 35 31 5 7 4 19 13 5 5 5 16 18 Virtus Vecomp 42 31 10 12 9 34 25 3 5 7 14 17 7 7 2 20 8 Trento 41 31 11 8 12 37 35 4 5 6 16 18 7 3 6 21 17 Juventus Next Gen 41 31 11 8 12 36 38 9 3 4 22 16 2 5 8 14 22 Pro Vercelli 39 31 10 9 12 36 42 5 4 7 17 23 5 5 5 19 19 US Pergolettese 38 31 10 8 13 37 38 8 3 5 27 20 2 5 8 10 18 Mantova 35 31 9 8 14 38 53 7 3 5 22 21 2 5 9 16 32 Albinoleffe 34 31 8 10 13 35 42 3 6 7 16 19 5 4 6 19 23 Sangiuliano City Nova 34 31 10 4 17 35 42 6 2 7 16 16 4 2 10 19 26 Triestina 29 31 7 8 16 23 40 6 3 7 14 19 1 5 9 9 21 Piacenza 28 31 6 10 15 36 54 3 5 7 20 27 3 5 8 16 27