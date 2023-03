Serie A – Milan-Salernitana 1-1. Dia risponde a Giroud

A San Siro stadio Meazza , una buona Salernitana blocca oil Milan 1-1.

Nel posticipo che chiude la 26.ma giornata di Serie A la squadra il Milan Pioli non va oltre l’1-1 con la Salernitana, e spreca l’occasione per salire al secondo superando posto in classfica davanti a Inter e Lazio.

La Salernitana è ben messa in campo da Paulo Sousa: Mazzocchi agisce lungo la fascia destra , Bradaric sulla sinistra entrambi spingono tantissimo e sulle ripartenze creano qualche apprensione alla difesa del Milan. Campani compatti pronti alle veloci ripartenze agevolati anche dalla frenesia del Milan. Bisogna attendere la metà del match per le prime occasioni rossonere: Theo Hernandez anticipato millimetricamente in area da Gyomber, e dall’altra parte su errore di Benaccer , Mignan salva su Kastanos.

Ci prova Giroud da corner , la rovesciata in acrobazia è stilisticamente bellissima, Ochoa al centro della porta para facilmente Prima del riposo (46′) il Milan passa in vantaggio con Giroud che di di testa e d’astuzia insacca da calcio d’angolo.

La ripresa si apre con Bennacer che serve Leao , il portoghese non riesce a deviare in porta. Pioli suona la carica , il Milan alza il baricentro con aggressività. Ma la maggior pressione rossonera non trova sbocchi e la Salernitana resta in partita.

Paulo Sousa sostituisce Kastanos e fa entrare l’ex Piatek. Mossa intelligente che dà subito una svolta al match. Pescato da Bradaric in ripartenza, Dia pareggia i conti facendosi trovare pronto in mezzo all’area. Pioli innesca i cambi, fuori Diaz, Giroud e Leao con De Ketelaere, Ibra e Origi.Paulo Sousa risponde e sostituisce Pirola e Candreva con Lovato e Bonazzoli. Occasione Milan con Ochoa che vola su una deviazione ravvicinata di Origi e blocca sulla linea una conlusione di Florenzi.

Dall’altra Maignan interviene su una conclusione di Piatek. La Salernitana non sta a guardare con Dia servito da Bradaric si rende pericoloso. Il match è un botta e risposta ,ma il risultato non cambia.Il Milan manca l’aggancio al secondo posto, la Salernitana invece conquista un punto prezioso per la salvezza.

IL TABELLINO

MILAN-SALERNITANA 1-1

Milan (3-4-2-1): Maignan ; Kalulu , Thiaw , Tomori ; Saelemaekers (31′ st Florenzi ), Bennacer (40′ st Tonali), Krunic , Theo Hernandez ; Diaz (17′ st De Ketelaere ), Leao (17′ st Origi ); Giroud (17′ st Ibrahimovic ).

A disp: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Ballo-Touré, Kjaer, Gabbia, Adli, Pobega, Vranckx, Rebic. All.: Pioli

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa ; Gyomber , Daniliuc , Pirola (23′ st Lovato ); Mazzocchi (38′ st Sambia), Coulibaly , Bohinen (38′ st Botheim), Bradaric ; Candreva (23′ st Bonazzoli ), Kastanos (11′ st Piatek ); Dia .

A disp.: Fiorillo, Sepe, Vilhena, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Maggiore, Valencia. All.: Paulo Sousa

Arbitro: La Penna

Marcatori: 46′ Giroud (M), 16′ st Dia (S)

Ammoniti: Giroud, Tomori (M); Sambia, Coulibaly, Dia (S)