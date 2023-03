Serie A – Giudice sportivo

Il giudice sportivo, dopo le partite del 26° turno di Serie A.

Due giornate di squalifica con ammenda di 5mila euro al romanista Marash Kumbulla, espulso per avere “colpito con un calcio alla gamba” Domenico Berardi durante il match perso dai giallorossi contro il Sassuolo. Un turno di stop per quattro giocatori: Olivier Giroud (Milan), Tomas Rincon (Sampdoria), Ruan Tressoldi (Sassuolo) e Matias Vecino (Lazio). Tra i dirigenti, una giornata di squalifica al ds del Lecce, Stefano Trinchera, per “atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina” del Torino. Multe a Inter (8.000 euro), Spezia (5.000) e Bologna (2.000).