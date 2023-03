Dopo il pareggio con la Salernitana, Stefano Pioli non nasconde la delusione:

“Nel primo tempo abbiamo controllato abbastanza bene la gara, ma non siamo stati pericolosi – ha spiegato il tecnico del Milan -. Non è stato un calo mentale o fisico. Una squadra che va in vantaggio deve fare di più per vincere e invece abbiamo preso gol da una rimessa laterale…”. “Dopo il pareggio la partita è diventata nervosa e spigolosa – ha aggiunto -. E’ stata un’occasione persa“.