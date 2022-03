Torino , Juric: “calcio di rigore a nostro favore netto. Ennesimo errore ai nostri danni”

“Decisione inspiegabile” , cosi’ Juric ai microfoni Dazn

Polemiche nel dopo match con l’Inter. . A far arrabbiare l’allenatore dei granata il rigore, netto, non fischiato per il fallo di Ranocchia su Belotti al 36′ del primo tempo.

“L’ennesimo errore ai nostri danni, dal Venezia a oggi. Quello di questa sera è completamente inspiegabile, giustamente ne ha già parlato il direttore Vagnati – ha detto il croato a Dazn -. Non si è capito perché non è stato fischiato. Rimane il fatto che andare 2-0 in quel momento avrebbe cambiato tutto”.