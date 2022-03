Serie A: Torino – Inter 1-1. Sanchez al 93/esimo evitala sconfitta ai nerazzurri

Nel posticipo della 29a giornata di Serie A, l’Inter pareggia 1-1 col Torino grazie a un gol di Sanchez al 93′ e scivola al terzo posto a -4 dal Milan, seppur con la gara col Bologna sempre da recuperare. foto L.Bellafemina . L’abbracio a Bremer dopo il gol del vantaggio)

Afine match gli applausi dagli spalti dello stadio Olimpico Grande Torino sono per i granata. La s quadra di Juric arrivata ad un pelo dalla vittoria beffata al 93’ da Sanchez , il cleno dalla ‘ceneri’ dell’Anfield a salvatore della squadra nerazzurra.

I granata hanno qualcosa da recriminare, in occasione del fallo in area di Ranocchia sul ‘Gallo’ Betotti , grave errore dell’arbitro Guida e del VAR. A non concedere il calcio di rigore.

La Partita

Il Torino parte forte , al 4’ Belotti calcia di potenza sull’esterno della rete. L’Inter risponde con un sinistro di Dzeko bloccato in volo da Berisha.

Al 12’ arriva il vantaggio granata: . Handanovic alza sopra la traversa un campanile di tacco del Gallo e dal corner, Bremer risolve in mischia con un destro da pochi passi (12′).

L’Inter accusa il colpo I e rischiano lo 0-2 subito dopo, quando il portiere sloveno dice no a Belotti.

A centrocampo l’Inter ha poca qualità e le due punte servite male . Al 16’ Berisha è strepitoso sul colpo di testa a botta sicura di Lautaro

Il 33enne portiere albanese è ancora protagonista alla mezzora, quando respinge un colpo di testa di Ranocchia dopo una punizione di Calhanoglu. Il difensore nerazzurro sfiora il pareggio e qualche minuto dopo rischia tantissimo su Belotti: il tocco sul piede del Gallo è netto ma non per Guida che fa proseguire e nemmeno per il Var che non interviene (36′). La squadra di Inzaghi sembra ingolfata e poco reattiva , senza Brozovic il motore non gira nonostante l’impegno di VecinoPrima del riposo , Mandragora calcia di sinistro a lato di poco .

Bella ripresa Inzaghi lascia negli spogliatoi Perisic e Bastoni e inserisce Gosens e Dimarco. Proprio l’ex Verona, che Juric conosce benissimo, si mette subito in mostra nella ripresa: da un suo corner di Vecino non inquadra la porta di un soffio (49′), poi non capitalizza un assist di Dzeko, facendosi respingere il destro dal sempre attento Berisha (52′).

I nerazzurri più incisivi rispetto al primo tempo, ma sono troppo imprecisi, lo dimostra Dzeko (15’) tutto solo non trova la porta di testa sul cross di Vecino, forse l’unica cosa buona nella gara dell’uruguaiano.

Il Toro, ha l’orgolio fuso dentro e quando recupera la palla crea pericoli alla difesa nerazzurra . Al 64′ Brekalo si divora tutta la retroguardia , salta anche Handanovic ma il suo tiro è contrato miracolosamente da Gosens.

Dal corner, il riflesso del capitano nerazzurro è davvero incredibile sul colpo di testa di Izzo, entrato pochi minuti prima per l’infortunato Djidji. Inzaghi si gioca la doppia carta cilena, Vidal e Sanchez, per quella che si rivelerà la mossa vincente. Il centrocampista impegna ancora Berisha (74′), prima del concitato finale. Dzeko fa in tempo a divorarsi un altro gol di testa a pochi passi dal portiere granata, Pobega in contropiede schiaccia a lato di testa e pochi secondi dopo arriva la beffa di Sanchez, innescato da Dzeko. E’ l’1-1 che sta stretto al Toro e alla fine non fa contento nessuno.

Inter che scende in classifica a-4 dal Milan , nerazzurri con una partita recuperare , quella contro il Bologna.

IL TABELLINO

TORINO-INTER 1-1

Torino (3-4-2-1): Berisha ; Djidji (6′ st Izzo ), Bremer Buongiorno (31′ st Rodriguez ); Singo (31′ st Ansaldi 6, Lukic (37′ st Ricci ), Mandragora , Vojvoda ; Pobega , Brekalo ; Belotti (37′ st Sanabria ). A disp.: Milan, Gemello, Pjaca, Warming, Linetty. All.: Juric

Inter (3-5-2): Handanovic ; Skriniar , Ranocchia , Bastoni (1′ st Dimarco ); Darmian , Barella , Vecino (23′ st Vidal ), Calhanoglu (31′ st Correa ), Perisic (1′ st Gosens ); Dzeko , Lautaro Martinez (23′ st Sanchez ). A disp.: Cordaz, Radu, Dumfries, Gagliardini, Kolarov, D’Ambrosio, Caicedo. All.: Inzaghi

Arbitro: Guida

Marcatori: 12′ Bremer (T), 48′ st Sanchez (I)

Ammoniti: Bastoni (I), Ranocchia (I), Izzo (T), Dimarco (I), Gosens (I), Barella (I) Note: Al 15′ amm