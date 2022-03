Intr . Inzaghi:” non sono contento dell’approccio alla gara”

Simone Inzaghi bacchetta i suoi dopo l’1-1 sul campo del Torino: “Nel primo tempo il Toro ha fatto meglio come aggressività, anche se Berisha ha fatto due interventi strepitosi – ha detto il tecnico dell’Inter analizzando il match ai microfoni di Dazn -. A inizio secondo tempo siamo entrati in campo con un altro piglio, meritavamo il pari prima e se lo avessimo fatto potevamo anche vincerla. Abbiamo qualche attenuante, ma non sono contento dell’approccio. Per vincere lo scudetto dobbiamo entrare in campo con un altro atteggiamento”.

