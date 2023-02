Tour dell’Oman: Diego Ulissi primo sulle colline di Yitti

Foto: © A.S.O. / Associazione ciclistica dell’Oman / Thomas Maheux

Dopo essere andato vicino alla vittoria a Qurayyat e Al Hamra, Diego Ulissi ha alzato le braccia in segno di trionfooggi a Yitti. La tappa 4, la più lunga del Tour of Oman 2023 (204,9 km), ha riservato al gruppo un finale esplosivo con un paio di salite negli ultimi 10 km. Pascal Ackermann, compagno di squadra di Ulissi nelle file dell’UAE Team Emirates, si è mosso su questi tratti saliscendi prima di essere raggiunto a 2 km dalla fine., poi Ulissi ha mostrare la sua potenza e conquistare la vittoria davanti ad Axel Zingle (Cofidis) e Ide Schelling (BORA-hansgrohe), mentre Matteo Jorgenson (Movistar Team) ha mantenuto la maglia rossa di leader. Dopo una settimana di gare nel Sultanato, un’ultima sfida attende il corridore: la possente scalata del Jabal Al Akhdhar (Green Mountain), dove sarà incoronato il vincitore assoluto del Tour of Oman.

Arrivo

1. Diego Ulissi (UAE Team Emirates) 04h36’48’’

2. Axel Zingle (Cofidis) +00”

3. Ide Schelling (BORA-hansgrohe) +00’’

CLASSIFICA GENERALE

1. Matteo Jorghenson (Team Movistar) 16h02’36’’

2. Diego Ulissi (UAE Team Emirates) +05”

3. Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) +05”

Maglia Rossa leader

Matteo Jorghenson

(Team Movistar)

Maglia Verde classifica a Punti

Diego Ulisse

(UAE Team Emirates)

Maglia bianca miglior giovane

Matteo Jorghenson

(Team Movistar)

Maglia gialla Corridore più attivo

Fredrik Dversnes

(UNO-X Pro Cycling Team)