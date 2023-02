Tour dell’Oman – oggi la 4^ tappa-Izki- Yitti Hills

Oggi la quarta tappa del Tour dell’Oman con Matteo Jorgenson leader della corsa. Foto: ©A.S.O/Oman Cycling Association/Pauline Ballet

Distanza: 204,9km

Salite: 2

Punti per la maglia verde: 21

Tempo bonus: 16” (3″ agli sprint bonus + 10″ al traguardo)

Inizio neutralizzato: 10:15 (GMT+4)

Inizio ufficiale: 10:25 (GMT+4)

Tempo: soleggiato, 26°c

Arrivo : 15:32 (GMT+4)





Leggendariamente, Izki è la città più antica dell’Oman. I suoi antichi aflaj (canali d’acqua) probabilmente alimentavano tali credenze. Nel 2011 gli scavi hanno mostrato che la città contiene i resti dell’intero periodo preislamico. Numerosi furono i ritrovamenti della prima età del ferro e della tarda età del ferro. Particolarmente eroso e turbato fu al-Nizar. Gli scavi della parte più alta di Al-Yemen hanno rivelato una moschea più antica, presumibilmente quella distrutta durante la guerra civile (886-970 d.C.).

· Samail è una Wilayah (provincia) situata nella regione di Ad-Dakhiliyah del Sultanato dell’Oman. La valle o wadi di Sama’il, nota anche come “Sumail Gap”, divide i monti Al Hajar nelle sottocatene orientale e occidentale. Masjid Māzin è considerata la moschea più antica del paese. È stata fondata da Māzin bin Ghaḍūbah, che era considerato il primo dell’Oman ad adottare l’Islam durante la vita di Maometto. Storicamente, il percorso lungo il Sumail Gap è stato utilizzato per il commercio e la comunicazione tra le aree costiere e interne dell’Oman. Le carovane avevano utilizzato questa rotta per commerciare in incenso e i suoi esploratori includono Marco Polo e Ibn Battutah.

Il Percorso

La classifica generale