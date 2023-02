Sand Basket- A Formia la Finale Nazionale 2022-23.Lo Scudetto in palio dal 31 agosto al 3 settembre

La macchina organizzativa è partita. Di nuovo, per la quinta stagione consecutiva. In attesa di scoprire il calendario delle tappe regionali del campionato 2022-23, lo staff nazionale del Sand Basket ha scelto la location che ospiterà la tanto attesa Finale Nazionale targata Aics. Lo Scudetto categoria senior, under e mini sand verrà messo in palio a Formia dal 31 agosto al 3 settembre, lungo l’affascinante lungomare di Vindicio che al termine della prossima estate dunque ospiterà il momento più atteso da tutti i sanders.

Entusiasta della scelta il responsabile della disciplina Gianpaolo Porfidia: “Ogni volta è sempre un’emozione, perché scegliere la location che ospiterà la Finale Nazionale vuol dire iniziare a pensare ai momenti decisivi del campionato. Quelli che tutti i sanders si augurano di giocare. Diverse città avrebbero voluto ospitare l’atto decisivo della stagione, ma alla fine abbiamo scelto Formia perché siamo convinti che ci siano tutti i presupposti per rendere la Finale un momento indimenticabile. Tutto ciò grazie anche al supporto dello staff che abbiamo scelto per la gestione dell’evento conclusivo della stagione”.

L’organizzazione della Finale Nazionale 2022-23 è stata affidata a due figure note del mondo della palla a spicchi come Maurizia Di Salvo e Angelo Odone: “Siamo molto contenti di entrare a far parte della famiglia Sand, già da qualche giorno ci siamo messi a lavoro per studiare nei minimi dettagli tutti gli aspetti dell’organizzazione della Finale Nazionale – le parole del duo Di Salvo-Odone -. Assisteremo a quattro giorni di grande basket sulla sabbia, quattro giorni tutti da vivere sul bellissimo lungomare di Formia”.

Enrico Vitolo