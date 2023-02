Inter, Inzaghi:”per tutto quelo che abiamo prodotto , il risultato doveva essere diverso”

Simone Inzaghi deluso del pareggio a Marasis conro la Sampdoria.

“Volevamo vincere – ha spiegato il tecnico dell’Inter a fine partita -. Non abbiamo sottovalutato la gara. L’abbiamo giocata con ordine, ma con tutto quello creato e prodotto non siamo riusciti a vincere.

“Il risultato non ci soddisfa – ha aggiunto -. Abbiamo trovato una squadra organizzata che ha corso tanto e chiuso gli spazi, ma noi dovevamo essere più bravi nelle finalizzazioni e nell’ultimo passaggio”.

Su Barella e Lukaku, protagonisti di un battibecco in campo. “Sono cose di campo che non vorrei vedere assolutamente – ha concluso Inzaghi -. Sono grandi amici e a fine gara erano seduti uno accanto all’altro in panchina.