Convegno ASC: Sport, Lavoro,Presente

Il 16 febbraio, nel Centro Congressi di Confcommercio a Roma, giornata dedicata allo sport che cambia con il presidente Malagò e molti altri autorevoli ospiti

ROMA, 14 febbraio 2023 – Si terrà giovedì 16 febbraio, nella Sala Orlando del Centro Congressi di Confcommercio a Roma, il convegno Sport Work: sport, lavoro, presente, organizzato da Attività Sportive Confederate (ASC). Tra i numerosi relatori Giovanni Malagò (Presidente nazionale del Coni), Silvia Salis (Vice Presidente vicario del Coni), Vito Cozzoli (Presidente Sport e Salute), Flavio Siniscalchi (Capo dipartimento per lo Sport), Carlo Sangalli (Presidente nazionale di Confcommercio) e Luca Stevanato (Presidente nazionale di Asc).

L’iniziativa, sul solco del percorso avviato sei anni fa con un analogo evento, è un momento di confronto tra esponenti delle società sportive, tecnici, dirigenti e rappresentanti delle istituzioni, per riflettere sulle trasformazioni che interessano il mondo dello sport: sono cambiate le aspettative delle persone che praticano l’attività fisica, sono mutate le modalità di fruizione dello sport in seguito all’avvento delle nuove tecnologie e stanno per essere investiti da una radicale trasformazione, in virtù dei recenti provvedimenti legislativi, anche il ruolo degli operatori del settore e l’intera organizzazione del comparto sportivo.

La presenza di ospiti autorevoli, con responsabilità di massimo livello nei rispettivi ambiti di competenza, consentirà dunque di compiere un’analisi puntuale e dettagliata sulla fase che vive lo sport italiano. Sarà al contempo un momento di proposta e un’occasione per fornire nuovo slancio ai processi decisionali che guidano il cambiamento dell’universo sportivo.

Il convegno sarà aperto da una parte introduttiva, nel corso della quale sarà riservata particolare attenzione alle nuove opportunità lavorative nel comparto sportivo. Successivamente la discussione si svilupperà lungo i tre filoni progettuali che vedono impegnata la rete Asc: La salute al centro, che mira a promuovere l’attività fisica come veicolo di cambiamento degli stili di vita, nel segno della salute e del benessere psicofisico; Porte aperte allo Sport, progetto in partenariato che si rivolge prevalentemente ai minori e agli studenti delle scuole grazie alla collaborazione tra FIDAL, FIDS, FIB, OPES e ASC; Insuperabili, che si pone l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso la pratica del calcio.

La partecipazione all’evento da parte degli operatori dell’informazione è particolarmente gradita.

GIOVEDI 16 FEBBRAIO 2023 ore 10

Centro Congressi Confcommercio

Piazza G.G. Belli, 2 Roma – SALA ORLANDO