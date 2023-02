Champions League : Milan – Tottenham. Le probabili formazioni

Tutto pronto allo stadio San Siro – Giuseppe Meazza. Stasera alle ore 21 Milan – Tottenham , Pioli Vs Antonio Conte , match d’andata ottavi di finale Champions League.

I tifosi rossoneri si aspettano una scossa dai rtagazzi allenati da Pioli, dopo le ombre nei match di campionato. Serve una spinta per giroud e compagni . Rossoneri con un probabile 3-5-2, con Leao assieme al francese.

Il Tottenham arriva a Milano non per subire i rossoneri. La squadra Antonio Conte viaggia bene nella Premier league ed è in ottoma forma fisica. Un’ avversario difficile. Conte costretto a rinunciare a Betancourt per infortunio per l’uruguaiano ex-Juventus la stagione è già conclusa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Bennacer, Tonali, Theo Hernandez; Diaz, Giroud, Leao. All.; Stefano Pioli

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Porro, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.All.:Antonio Conte