Champions League: Milan – Tottenham 1-0, decide Diaz

Il Milan piazza il primo colpo contro il Tottenham e batte gli Spurs 1-0

Milan formato campione ‘Italia , corto , aggressivo vivace e geometricamente perfetto. La squadra di Pioli si ritrova in tutti i ruoli e nel match d’andata ottavi di finale.

Il Milan inizia con aggressività e già al 7′ passa in vantaggio: Theo Hernadez vince un duello aereo con Romero , entra in area defilato e calcia Foster respinge come può , Diaz sulla respinta del portiere calcia a botta sicura , la palla ancora su tocco di Foster si alza sulla linea della porta ancora Diaz di testa mette la palla in fondo alla rete.

Il Tottenham cerca di organizzarsi, il Milan è attento e quadrato. Leao prova un paio di volte a parire in velocità , il portoghese è vivace .

Nella rirpesa il Tottenham schiaccia i rossoneri nella propria metà campo , affidandosi a veloci azioni in contropiede . Clamoroso l’errore di Deketelaere sottoporta il belga di testa si divora il raddoppio , subito dopo tocca a Tiaw , ancora di testa a sfiorare il gol su azione da calcio d’angolo.

La squadra di Conte non si risprmia fino al 96′ con il tripice fischio finale.

Milan , seconda vittoria per 1-0 , lascia ben sperare nel match di ritorno per l’accesso ai quarti Champions League.-

L TABELLINO

MILAN-TOTTENHAM 1-0

Milan (3-4-3): Tatarusanu , Kalulu , Kjaer , Thiaw ; Saelemaekers (32′ st Messias ), Krunic , Tonali (41′ st Pobega ), Theo Hernandez , Brahim Diaz (32′ st De Ketelaere ), Giroud ,, Leao (45′ st Rebic sv). A disp.: Mirante, Gabbia, Calabria, Ballo-Touré, Origi. All.: Pioli

Tottenham (3-4-3): Forster ; Romero , Dier , Lenglet (36′ st Davies ); Emerson Royal , Skipp 4, Sarr , Perisic ; Kulusevski (25′ st Richarlison ), Kane , Son (36′ st Danjuma). A disp.: Austin, Whiteman, Sanchez, Pedro Porro, Tanganga, Moura, Devine. All.: Conte

Arbitro: Schärer (Svizzera)

Marcatori: 7′ Brahim Diaz (M)

Ammoniti: Romero (T), Dier (T), Tonali (M), Theo Hernandez (M)