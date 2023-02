BIT. Grandi eventi ciclistici sulle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene

Un 2023 davvero ricco per gli appassionati di bike nel Sito Patrimonio dell’Umanità

Milano, 13 Febbraio 2023 – “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene anche quest’anno puntano sul turismo sostenibile, a partire dai grandi eventi consolidati come la Prosecco Cycling che quest’anno fa 20 anni, la Nova Eroica Prosecco Hills che lo scorso anno ha visto oltre 1200 partecipanti e la Cycling Stars Criterium, la corsa dei Campioni, che partirà da Pieve di Soligo, comune nel cuore delle Colline con il ciclismo nel Dna, avendo avuto storicamente grandi squadre giovanili. Si tratta di appuntamenti imperdibili per gli appassionati delle due ruote e per la promozione e la diffusione nel nostro territorio di un turismo slow e sostenibile, che concilia paesaggio, cultura, enogastronomia e benessere. Momenti ideali per ammirare il patrimonio e le ricchezze che le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene possono offrire, nel pieno rispetto dell’ambiente”.

Con queste parole Giuliano Vantaggi, Site Manager dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, ha presentato oggi alla BIT di Milano (Borsa italiana del Turismo), presso lo stand della Regione Veneto, i principali eventi ciclistici che calcheranno le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene nel 2023.

Si parte Domenica 30 aprile con la NOVA Eroica Prosecco Hills. Partenza, arrivo e festival saranno presso la tenuta Borgoluce, a Susegana (TV), in una delle zone più suggestive e ricche di storia, tra castelli, antiche magioni e vigneti “eroici”. Sono tre i percorsi in programma domenica 30 aprile: la “Via dei castelli”, 50 km tra Susegana e Collagù, per assaporare l’unicità di questo territorio; la “Via dei vitigni eroici”, 93 km per giungere a Valdobbiadene, cuore della zona Unesco, percorrendo alcune tra le strade più belle del territorio, e la mozzafiato “Via dei Laghi”, 120 km tra laghi, montagne, vitigni e panorami inaspettati, fino al centro di Vittorio Veneto. Il programma di Nova Eroica Prosecco Hills non è solamente in sella e, a partire da venerdì 28 fino a lunedì primo maggio saranno molti gli appuntamenti, per sportivi— con pedalate alla scoperta del territorio e delle cantine – per bambini, per famiglie e per tutti coloro che volessero vivere quello spirito eroico cosi legato al “buon vivere”, fatto anche di socialità e piaceri della tavola.

Lunedì 29 maggio è invece la volta del Cycling Stars Criterium: stazione di partenza è quest’anno Pieve di Soligo per un evento di grande richiamo sia dal punto di vista turistico che sportivo – l’anno scorso, lungo il tracciato di Valdobbiadene, si sono contate circa 10.000 presenze. La corsa si terrà lunedì 29 maggio, il giorno dopo la fine del Giro d’Italia che terminerà a Roma: molti dei campioni che hanno solcato la Corsa Rosa saranno infatti a Pieve di Soligo per regalare una serata di spettacolo.

“Per noi è un onore poter organizzare questo evento unico in Italia nella nostra terra ed in particolare nelle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene – commenta Enrico Bonsembiante, organizzatore della Criterium. Un evento che richiede uno sforzo organizzativo importante, ma che ci riempie di orgoglio. Il fatto di riuscire a portare i più grandi campioni del ciclismo mondiale per poter stare a contatto con il pubblico ci ripaga di tutti i sacrifici. Inoltre ha un grande impatto promozionale e turistico. Siamo certi che dopo l’edizione del 2022 a Valdobbiadene, quest’anno a Pieve di Soligo faremo un altro step in avanti. Infine ricordo che si esibiranno anche le donne professioniste e gli ex professionisti. Insomma un mix perfetto per una giornata di grande ciclismo”.

Infine, il 1° Ottobre a festeggiare i suoi 20 anni, ci sarà la Prosecco Cycling. Un grande evento consolidato che, con i suoi 100 chilometri e un dislivello di 1600 m, si sviluppa interamente tra le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità. La corsa, aperta ai tesserati e ai non tesserati italiani e stranieri in età compresa tra i 18 e i 75 anni, si può svolgere con ogni tipo di bicicletta – corsa, cicloturismo, elettrica, gravel bike, tandem, mountain bike, recumbent, handbike – e unisce il benessere al piacere dell’enoturismo.

In programma per il 2023 c’è anche, per la prima volta, l’organizzazione del Cansiglio Bike Day: per celebrare la 18° tappa del Giro d’Italia (Oderzo – Palafavera) che passerà dal Cansiglio e che si terrà il 25 Maggio, è stato organizzato il sabato precedente, 20 Maggio, un Bike Day, durante il quale l’accesso al monte sarà possibile solo alle biciclette. I cicloturisti potranno salire sul monte da Vittorio Fregona (Treviso), da Caneva e da Piancavallo (Pordenone) e dall’Alpago (Belluno).