Tour dell’Oman, capolavoro di Jan Hirt

Jan Hirt ha vinto la 5^ tappa del Tour dell’Oman la Jabal Al Akhdhar (Green Mountain), e conquista la leadership in classifica generale

Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) ha mostrato impressionanti gambe di arrampicata lunedì per domare la famigerata salita di Jabal Al Akhdhar (Green Mountain). Il pilota ceco ha goduto del forte supporto dei suoi compagni di squadra, in particolare di Rein Taaramäe, ed è andato da solo negli ultimi 2 km. Hirt non solo vince la tappa con notevoli distacchi davanti a Kevin Vauquelin ed Elie Gesbert (Arkea-Samsic), ma ha anche battuto Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl Team) su pendenze superiori al 10% per prendere la maglia di leader rosso al termine di una tappa movimentata che ha visto la battaglia aprirsi presto al vento. Martedì, la tappa finale porterà i corridori alla spettacolare Matrah Corniche.

CLASSIFICA TAPPA

1. Jan Hirt (Intermarché – Wanty – Gobert – Matériaux) 03h35’39’’

2. Kévin Vauquelin (Team Arkea – Samsic) +39”

3. Elie Gesbert (Team – Arkea – Samsic) +48”

CLASSIFICAZIONE GENERALE

1. Jan Hirt (Intermarché – Wanty – Gobert – Matériaux) 18h25’27’’

2. Fausto Masnada (Quick – Step Alpha Vinyl Team) +01’00”

3. Rui Costa (UAE Team Emirates) +01’16”