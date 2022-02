Serie A, Sassuolo – Roma 2-2

Al Mapei Stadium , Sassuolo – Roma finisce 2-2

Non sono mancate le emozioni. I giallorossi passano in vantaggio su calcio di rigore trasformato da Abraham . prima del riposo Traoré ha prima causato l’autogol di Smalling – con papera di Rui Patricio – e poi firmato il sorpasso in prima persona sorprendendo Karsdorp. Al 78′ Sassuolo in dieci espulso di Ferrari al 78′. La Roma in superiorità numerica ha iniziatol’assedio che si è concretizzato al 94′ con il pareggio di Cristante.

IL TABELLINO

SASSUOLO-ROMA 2-2

Sassuolo (4-3-3): Consigli ; Muldur , Ferrari , Chiriches , Kyrikaopoulos ; Frattesi (34′ st Ayhan ), Lopez , Henrique (22′ st Harroui ); Berardi (39′ st Ceide ), Defrel (34′ st Ruan ), Traoré . A disp.: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide, Samele. All.: Dionisi 6

Roma (3-5-2): Rui Patricio ; Mancini (31′ st Veretout ), Smalling , Kumbulla ; Karsdorp (38′ st Perez ), Pellegrini , Oliveira (24′ st Cristante ), Mkhitaryan , Vina (31′ st Maitland-Niles ); Felix (24′ st Shomurodov ), Abraham . A disp.: Boer, Fuzato, Keramitsis, Bove, Darboe, Diawara, Zalewski. All.: Mourinho .

Arbitro: Guida

Marcatori: 46′ rig. Abraham (R), 2′ st aut. Smalling (R), 28′ st Traoré (S), 49′ st Cristante (R)

Ammoniti: Ferrari, Berardi, Lopez (S); Mancini, Kumbulla (R)

Espulsi: 33′ st Ferrari (S) per somma di ammonizioni