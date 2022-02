Il tecnico giallorosso non è soddisfatto del pareggio 2 a 2 contro il Sassuolo

“Alla vigilia non avrei firmato, ma ovviamente è meglio pareggiare che perdere. Almeno restiamo imbattuti da quattro turni – ha commentato il tecnico giallorosso, che poi è tornato sulle polemiche degli ultimi giorni -. Ho letto tante bugie. Si può dire che siamo scarsi e abbiamo limiti, ma non che il gruppo non è unito”.